Feuerwehr Wuppertal

FW-W: Küchenbrand mit einem Schwerverletzten

Wuppertal (ots)

Bei einem Küchenbrand im Stadtteil Sonnborn ist am Mittag (24.06.) ein Mensch schwer verletzt worden. Der Mann hatte versucht, das Feuer selbst zu löschen und sich dabei Verbrennungen zugezogen. Schon bei Eintreffen der Feuerwehr hatten alle Bewohner das Mehrfamilienhaus an der Mondstraße verlassen. Der Verletzte selbst wurde vom Rettungsdienst aus dem Haus gebracht und dann zunächst an der Einsatzstelle versorgt. Anschließend wurde er ins Krankenhaus transportiert. Was das Feuer ausgelöst hatte, war nicht mehr zu erkennen. Bis auf die Küche ist die Wohnung weiter bewohnbar, alle anderen Hausbewohner konnten nach Ende des Einsatzes wieder zurück in ihre Wohnungen. Die Feuerwehr suchte anschließend noch nach der Katze des Verletzten. Das Tier wurde dann dem Kommunalen Ordnungsdienst übergeben. Am Einsatz beteiligt waren neben den Kräften der Berufsfeuerwehr auch die Löschzüge Sonnborn und Hahnerberg der Freiwilligen Feuerwehr.

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