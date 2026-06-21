Feuerwehr Wuppertal

FW-W: FW-W: Wohnungsbrand in Nächstebreck- Feuerwehr bringt Person über Drehleiter in Sicherheit

Wuppertal (ots)

Die Feuerwehr Wuppertal wurde am Sonntag, den 21.06.2026 gegen etwa 18:15 zu einer Rauchentwicklung im Stadtteil Nächstebreck in der Straße Bruch alarmiert. In dem betroffenen Gebäude sollte sich nach erster Meldung noch eine Person befinden. Bei eintreffen der Feuerwehr befand sich eine Person bereits auf einem anliegenden Flachdach außerhalb des Gefahrenbereiches; aus einem Fenster im Obergeschoss drang Brandrauch ins Freie. Die Person wurde mittels Drehleiter in Sicherheit gebracht. Parallel dazu wurde die Brandbekämpfung von außen und von innen eingeleitet. Die gerettete Person wurde durch den Rettungsdienst untersucht und konnte vor Ort verbleiben. Nach erfolgreicher Brandbekämpfung wurden Lüftungsmaßnahmen durchgeführt. Das Gebäude wurde anschließend der Polizei übergeben. Im Einsatz waren die Berufsfeuerwehr, der Rettungsdienst und die Freiwillige Feuerwehr mit insgesamt 44 Einsatzkräften.

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