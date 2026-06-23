PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr Wuppertal

FW-W: Feuerwehreinsatz auf der Intensivstation

Wuppertal (ots)

Wegen deutlichen Brandgeruchs ist die Feuerwehr am späten Vormittag mit vielen Kräften ins Helios-Klinikum nach Barmen ausgerückt. Ein Mitarbeiter der Intensivstation im Haus 5 des Krankenhauses hatte einen Brandmelder betätigt, nachdem er den Geruch wahrgenommen hatte. Der Geruch war bei Eintreffen der Einsatzkräfte noch feststellbar, verflüchtigte sich aber bereits. Nach dem Öffnen einer Zwischendecke entdeckten die Feuerwehrleute ein durchgeschmortes Elektro-Bauteil. Der Zwischenfall hatte keine Auswirkungen auf den Betrieb der Intensivstation. Alle Patientinnen und Patienten sowie das Personal konnten auf der Station bleiben. Es wurde niemand verletzt, die Feuerwehr konnte auch keine Schadstoffe feststellen. Die Einsatzstelle wurde an die Haustechnik des Helios-Klinikums übergeben. Am Einsatz beteiligt waren insgesamt 44 Kräfte aller drei Wachen der Berufsfeuerwehr.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Wuppertal
Pressestelle
Telefon: 0202-563 1890
E-Mail: pressestelle.feuerwehr@stadt.wuppertal.de
https://www.wuppertal.de/feuerwehr

Original-Content von: Feuerwehr Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr Wuppertal
Weitere Meldungen: Feuerwehr Wuppertal
Alle Meldungen Alle
  • 21.06.2026 – 20:47

    FW-W: Rauchentwicklung aus Dachstuhl

    Wuppertal (ots) - Am Sonntag, den 21.06.2026 wurde die Feuerwehr gegen 16:00 Uhr in die Tiergartenstraße alarmiert. Anwohner haben eine starke Rauchentwicklung im Dachfirst bemerkt, ebenso hatten die Rauchmelder im Haus ausgelöst und waren deutlich zu hören. Das Gebäude wurde bereits von den Bewohnern des Hauses selbstständig verlassen. Von der Feuerwehr wurden umgehend Löschmaßnahmen eingeleitet die auch schnell ...

    mehr
  • 21.06.2026 – 07:18

    FW-W: Partybus brennt auf Autobahn

    Wuppertal (ots) - Am Samstagabend gegen 22:30 Uhr wurde der Feuerwehrleitstelle ein brennender Bus auf der Autobahn 1 in Fahrtrichtung Köln gemeldet. Die alarmierten Einsatzkräfte konnten schon auf der Anfahrt hellen Feuerschein erkennen. Bei Eintreffen der Kräfte hinter der Anschlussstelle Langerfeld brannte der Bus am Heck sowie im hinteren Teil des Innenraums. Die Fensterscheiben waren teilweise geplatzt und es schlugen deutliche Flammen aus dem Heck des Busses. Zum ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren