Feuerwehr Wuppertal

FW-W: Feuerwehreinsatz auf der Intensivstation

Wuppertal (ots)

Wegen deutlichen Brandgeruchs ist die Feuerwehr am späten Vormittag mit vielen Kräften ins Helios-Klinikum nach Barmen ausgerückt. Ein Mitarbeiter der Intensivstation im Haus 5 des Krankenhauses hatte einen Brandmelder betätigt, nachdem er den Geruch wahrgenommen hatte. Der Geruch war bei Eintreffen der Einsatzkräfte noch feststellbar, verflüchtigte sich aber bereits. Nach dem Öffnen einer Zwischendecke entdeckten die Feuerwehrleute ein durchgeschmortes Elektro-Bauteil. Der Zwischenfall hatte keine Auswirkungen auf den Betrieb der Intensivstation. Alle Patientinnen und Patienten sowie das Personal konnten auf der Station bleiben. Es wurde niemand verletzt, die Feuerwehr konnte auch keine Schadstoffe feststellen. Die Einsatzstelle wurde an die Haustechnik des Helios-Klinikums übergeben. Am Einsatz beteiligt waren insgesamt 44 Kräfte aller drei Wachen der Berufsfeuerwehr.

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