Feuerwehr Wuppertal

FW-W: Rauchentwicklung aus Dachstuhl

Wuppertal (ots)

Am Sonntag, den 21.06.2026 wurde die Feuerwehr gegen 16:00 Uhr in die Tiergartenstraße alarmiert. Anwohner haben eine starke Rauchentwicklung im Dachfirst bemerkt, ebenso hatten die Rauchmelder im Haus ausgelöst und waren deutlich zu hören. Das Gebäude wurde bereits von den Bewohnern des Hauses selbstständig verlassen. Von der Feuerwehr wurden umgehend Löschmaßnahmen eingeleitet die auch schnell zum Löscherfolg führten und eine Ausbreitung auf die angrenzenden Wohnungen verhinderten. Das Dach des Hauses wurde zu einem Teil geöffnet um das Feuer ablöschen zu können. Die Brandwohnung selber ist derzeit nicht bewohnbar. Alle weiteren Bewohner konnten mit Abschluss der Löscharbeiten wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Ermittlung der Brandursache ist Aufgabe der Polizei.

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