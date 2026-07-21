Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Vegetationsbrand auf Gartengrundstück

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Mönchengladbach-Mülfort, 21.07.2026, 19:46 Uhr, Am Rottland (ots)

In den Abendstunden wurde der Leitstelle der Feuerwehr eine unklare Rauchentwicklung gemeldet. Die Einheit Rheydt der Freiwilligen Feuerwehr befand sich auf dem Weg zum Übungsdienst und zufällig in unmittelbarer Nähe zur Einsatzstelle. Die Leitstelle alarmierte die Einheit direkt zum Einsatzort. Die Einheit traf als erstes ein, lokalisierte den Brand und leitete unverzüglich erste Löschmaßnahmen ein. Auf einer Fläche von ca 10 m² war Vegetation mit trockenem Baumwuchs in Brand geraten. Die Einsatzkräfte brachten den Brand schnell unter Kontrolle und verhinderte eine weitere Ausbreitung des Brandes. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand.

Die Feuerwehr appelliert an die Bevölkerung, insbesondere bei der anhaltend trockenen Witterung, umsichtig mit Zündquellen umzugehen. Bereits eine achtlos weggeworfene Zigarette oder offenes Feuer können ausreichen, um einen Vegetationsbrand auszulösen.

Im Einsatz waren das Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), die Drehleiter der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt), das Tanklöschfahrzeug aus dem Technik- und Logistikzentrum (Holt), die Einheit Rheydt der Freiwilligen Feuerwehr, ein Rettungswagen sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandoberinspektor Carsten Wilms (in Ausbildung) und Brandoberinspektorin Karin Sosnowski

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