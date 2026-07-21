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Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Gasgeruch nach Defekt an Klimaanlage

FW-MG: Gasgeruch nach Defekt an Klimaanlage
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Mönchengladbach-Am Wasserturm, 21.07.2026, 15:45 Uhr, Beethovenstraße (ots)

Am heutigen Nachmittag wurde die Feuerwehr zu einem Gasgeruch alarmiert. In einem Gebäude gab es einen Defekt an einer Klimaanlage, sodass Betriebsmittel austraten. Die Feuerwehr nahm die Klimaanlage außer Betrieb und kontrollierte und belüftete die Kellerräume. Die Mitarbeitenden des Rettungsdienstes untersuchten vorsorglich zwei Personen, diese konnten jedoch unverletzt an der Einsatzstelle verbleiben. Weitere Maßnahmen der Feuerwehr waren nicht erforderlich.

Im Einsatz waren der Lösch- und Hilfeleistungszug der Feuer- und Rettungswache I (Neuwerk), ein Rettungswagen sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandoberinspektor Carsten Wilms (in Ausbildung) und Brandoberinspektorin Karin Sosnowski

Rückfragen bitte an:

Stadt Mönchengladbach
Fachbereich 37 - Feuerwehr
Führungs- und Lagezentrum
Stockholtweg 132
41238 Mönchengladbach

Telefon: 02166/9989-0
Fax: 02166/9989-37729
E-Mail: leitstelle.feuerwehr@moenchengladbach.de
http://www.feuerwehr-mg.de/

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

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