FW-MG: Gasgeruch nach Defekt an Klimaanlage
Mönchengladbach-Am Wasserturm, 21.07.2026, 15:45 Uhr, Beethovenstraße (ots)
Am heutigen Nachmittag wurde die Feuerwehr zu einem Gasgeruch alarmiert. In einem Gebäude gab es einen Defekt an einer Klimaanlage, sodass Betriebsmittel austraten. Die Feuerwehr nahm die Klimaanlage außer Betrieb und kontrollierte und belüftete die Kellerräume. Die Mitarbeitenden des Rettungsdienstes untersuchten vorsorglich zwei Personen, diese konnten jedoch unverletzt an der Einsatzstelle verbleiben. Weitere Maßnahmen der Feuerwehr waren nicht erforderlich.
Im Einsatz waren der Lösch- und Hilfeleistungszug der Feuer- und Rettungswache I (Neuwerk), ein Rettungswagen sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.
Einsatzleiter: Brandoberinspektor Carsten Wilms (in Ausbildung) und Brandoberinspektorin Karin Sosnowski
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