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Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Brennender Müllcontainer löste Brandmeldeanlage aus

FW-MG: Brennender Müllcontainer löste Brandmeldeanlage aus
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Mönchengladbach, Rheydt-West, Dahlener Straße, 21.07.2026, 04:30 Uhr (ots)

In den frühen Morgenstunden lief der Alarm einer Brandmeldeanlage eines Verbrauchermarktes in Rheydt bei der Leitstelle der Feuerwehr ein.

Vor Ort brannte ein Müllcontainer im Bereich der Warenanlieferung. Der Brandrauch hatte die Brandmeldeanlage ausgelöst. Die Feuerwehr ging mit einem Trupp unter Atemschutz zur Brandbekämpfung vor und löschte den Müllcontainer ab. Parallel zur Brandbekämpfung kontrollierten die Einsatzkräfte auch das Gebäude des Marktes, jedoch ohne weitere Feststellung. Durch die frühe Alarmierung über die Brandmeldeanlage konnte eine Brandausbreitung verhindert werden.

Im Einsatz waren der Löschzug der Feuer- und Rettungswache III sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtsrat Sven Hoffknecht

Rückfragen bitte an:

Stadt Mönchengladbach
Fachbereich 37 - Feuerwehr
Führungs- und Lagezentrum
Stockholtweg 132
41238 Mönchengladbach

Telefon: 02166/9989-0
Fax: 02166/9989-37729
E-Mail: leitstelle.feuerwehr@moenchengladbach.de
http://www.feuerwehr-mg.de/

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

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