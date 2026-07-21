Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Gefahrstoffaustritt auf Autobahnparkplatz - Keine Verletzten

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Mönchengladbach-BAB 46, 21.07.2026, 13:00 Uhr, Parkplatz Herrather Linde (ots)

Am Mittag wurde die Feuerwehr zu einem Gefahrstoffaustritt aus einem Lkw auf dem Autobahnparkplatz Herrather Linde alarmiert.

Der Fahrer bemerkte den Austritt kleiner Mengen des Gefahrstoffes frühzeitig und leitete umgehend erste Sicherungsmaßnahmen ein. Er brachte eine Auffangwanne sowie eine Folie unter dem betroffenen Bereich des Fahrzeugs aus, sodass ein weiteres Ausbreiten des Stoffes verhindert werden konnte.

Die zuerst eintreffenden Einsatzkräfte sperrten den Gefahrenbereich ab, stellten den Brandschutz sicher und erkundeten die Lage umfassend. Dabei wurde festgestellt, dass die durch den Lkw-Fahrer eingeleiteten Maßnahmen ausreichend waren und der Gefahrstoff sicher aufgefangen wurde.

Die Spedition entsandte ein Ersatzfahrzeug sowie ein Werkstattfahrzeug. Der Gefahrstoff wurde in das Ersatzfahrzeug umgepumpt und das defekte Fahrzeug gesichert.

Der Autobahnparkplatz Herrather Linde wurde durch die Die Autobahn GmbH des Bundes vollständig gesperrt.

Bei dem Einsatz wurden keine Personen verletzt.

Alarmierte Einsatzkräfte waren der Hilfeleistungslöschzug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), das Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt), ein Wechselladerfahrzeug mit dem Abrollbehälter Atemschutz, ein Wechselladerfahrzeug mit dem Abrollbehälter Gefahrgut und das Tanklöschfahrzeug aus dem Technik- und Logistikzentrum (Holt), die Einheit Herrath der Freiwilligen Feuerwehr, ein Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtsrat Jonas Günther

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