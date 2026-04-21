Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Feuerwehr löscht Brand von überdachtem Holzlager gerade noch rechtzeitig

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Mönchengladbach-Odenkirchen, 21.04.2026, 15:54 Uhr, Von-der-Helm-Straße (ots)

Am Dienstagnachmittag wurde die Feuerwehr zur Von-der-Helm-Straße gerufen. Dort brannten in einem privaten Garten ein überdachtes Holzlager und eine Hecke in voller Ausdehnung, mit weithin sichtbarer Rauchsäule. Sofort gingen zwei Trupps, jeweils unter Pressluftatmern und mit C-Rohr, zur Brandbekämpfung vor. Nach etwa einer halben Stunde war das Feuer gelöscht. Das Eingreifen der Feuerwehr fand gerade noch rechtzeitig statt, bevor der Brand auf angrenzende Wohngebäude übergegriffen hätte. Eine verletzte Person, die Rauchgase eingeatmet hatte, begab sich nach einer ersten Untersuchung durch den Notarzt der Feuerwehr selbstständig ins Krankenhaus. Die Von-der-Helm-Straße war zeitweise in beiden Richtungen gesperrt. Zur Brandursache können noch keine Angaben gemacht werden.

Im Einsatz war der Löschzug der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt) ein Rettungswagen, ein Notarzt und der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtsrat Thorsten Gornik

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