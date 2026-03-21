Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Übung zur Überörtlichen Hilfe - Verletzten-Dekontamination

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Mönchengladbach-Flughafen, 21.03.2026, 8:30 bis 12:30 Uhr, Flughafenstraße (ots)

Am heutigen Morgen führte die Feuerwehr auf dem Flughafengelände eine Übung zum überörtlichen ABC-Schutzkonzept zur Verletzten-Dekontamination (V-Dekon-Z 25 NRW) durch.

Hierbei handelt es sich um ein landesweit einheitliches ABC-Schutzkonzept. Ziel dieses Konzeptes ist es, bei größeren ABC-Einsätzen bis zu 25 verletzte und kontaminierte Personen pro Stunde zu dekontaminieren. In Nordrhein-Westfalen werden entsprechende Einheiten durch die kreisfreien Städte sowie Landkreise vorgehalten. Diese Einheiten können im Bedarfsfall überörtlich angefordert werden.

Im Rahmen der Übung wurde insbesondere die Leistungsfähigkeit der beteiligten Einsatzkräfte sowie der strukturierte Aufbau des Verletzten-Dekontaminationsplatzes anhand festgelegter Checklisten überprüft. Die Feuerwehr zieht aus der Übung wertvolle Erkenntnisse zur weiteren Sicherstellung einer effektiven Gefahrenabwehr bei ABC-Lagen.

An der Übung waren Einsatzkräfte aller drei Feuer- und Rettungswachen der Berufsfeuerwehr, der Abrollbehälter Verletztendekontamination aus dem Technik- und Logistikzentrum (Holt), ein Notarzt der Johanniter-Unfall-Hilfe (JUH) und der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr beteiligt. Zusätzlich begleiteten Einsatzkräfte der Einheit Rheindahlen der Freiwilligen Feuerwehr und die Notfallseelsorge als Übungsbeobachter die Übung.

Den Grundschutz stellten während der Übung die Einheiten Neuwerk, Stadtmitte und Rheydt der Freiwilligen Feuerwehr sicher. Des Weiteren besetzten der ASB, das DRK und die JUH weitere Rettungswagen.

Übungsleitung: Brandoberinspektor Roman Crützen.

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