FW-MG: Arbeiter stürzen von Dach - Rettungshubschrauber im Einsatz

Mönchengladbach-Westend, 18.09.2024, 10:58 Uhr, Landgrafenstraße (ots)

Am heutigen Vormittag alarmierte die Leitstelle den Rettungsdienst zu einem Arbeitsunfall. Vor Ort fanden die ersteintreffenden Kräfte zwei verletzte Personen vor.

Die ersteintreffende Rettungsdienstbesatzung forderte sofort zusätzliche Unterstützung an, um die medizinische Versorgung der beiden Verletzten sicherzustellen. In Zusammenarbeit mit der Feuerwehr und dem hinzugerufenden Rettungshubschrauber aus Duisburg, wurden die verletzten Personen versorgt und in Krankenhäuser nach Mönchengladbach und Krefeld transportiert.

Zur Unfallursache haben die zuständigen Behörden Ermittlungen aufgenommen.

Im Einsatz waren drei Rettungswagen, ein Notarzt, der Rettungshubschrauber Christoph 9 aus Duisburg, ein Hilfeleistungslöschfahrzeug der Feuer-und Rettungswache II (Holt) sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtmann Sebastian Teeuwen

