Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: Beschädigte Gasleitung bei Bauarbeiten - Feuerwehr unterstützte bei der Beseitigung der Undichtigkeit

Düsseldorf (ots)

Dienstag, 22. März 2022, 14.22 Uhr, Metzer Straße, Derendorf

In den Nachmittagsstunden wurde der Feuerwehr Düsseldorf eine beschädigte Gasleitung an der Metzer Straße gemeldet. Als die ersten Einsatzkräfte bereits fünf Minuten später an der Baustelle eintrafen, konnten sie eine beschädigte Gasleitung feststellen, aus der ein deutlicher Gasaustritt wahrnehmbar war. Umgehend ließ der Einsatzleiter den Bereich absperren und entsendete einen Messtrupp zur Erkundung in die Baugrube. Parallel dazu kontrollierten weitere Einsatzkräfte die nähere Umgebung - darunter auch ein angrenzendes Altenheim - auf eine Ausbreitung des Gases und stellten über die gesamte Einsatzdauer einen Brandschutz sicher. Hier konnten die Feuerwehrleute allerdings schnell Entwarnung geben, die Gasausbreitung beschränkte sich lediglich auf die Baugrube. Vorsorglich wurde der Betreiber des Altenheims für die Dauer des Einsatzes aufgefordert, die Fenster geschlossen zu halten. In Zusammenarbeit mit Mitarbeitenden der Netzgesellschaft Düsseldorf konnte die Leckage schnell behoben werden, sodass die rund 30 Einsatzkräfte bereits nach 90 Minuten zu ihren Standorten zurückkehrten. Bei diesem Einsatz gab es keine Verletzten.

Original-Content von: Feuerwehr Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell