Feuerwehr Bochum

FW-BO: Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Schmidtstraße - Zwei Verletzte und mehrere Betroffene untergebracht

Bochum (ots)

Am heutigen Donnerstagnachmittag, 04. Juni 2026 wurde die Feuerwehr Bochum gegen 16:00 Uhr zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Schmidtstraße alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte zeigte sich Rauchentwicklung aus einem Fenster im Erdgeschoss des Gebäudes. Zu diesem Zeitpunkt war unklar, ob sich noch Personen in der betroffenen Wohnung befanden. Unverzüglich wurden zwei Trupps unter Atemschutz zur Menschenrettung in das Gebäude entsandt. Parallel dazu leitete die Feuerwehr umfassende Lüftungsmaßnahmen ein, um die Rauchentwicklung einzudämmen und die Sichtverhältnisse zu verbessern. Darüber hinaus wurden sämtliche Wohnungen im Gebäude kontrolliert, um eine Gefährdung weiterer Bewohner auszuschließen. Im weiteren Verlauf des Einsatzes stellte sich heraus, dass das Gebäude durch die Auswirkungen des Brandes derzeit nicht mehr bewohnbar ist. Insgesamt mussten sechs betroffene Personen durch das Sozialamt untergebracht werden. Bei dem Einsatz wurden zwei Personen verletzt. Sie wurden durch den Rettungsdienst versorgt und in umliegende Krankenhäuser transportiert. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde die Einsatzstelle an die Polizei zur weiteren Ermittlung der Brandursache übergeben. Der Einsatz der Feuerwehr konnte gegen 18:30 Uhr beendet werden. Insgesamt waren 36 Einsatzkräfte im Einsatz. Beteiligt waren Einheiten der Feuer- und Rettungswachen Innenstadt und Wattenscheid sowie die Freiwillige Feuerwehr Bochum-Mitte. Die Feuerwehr Bochum dankt allen eingesetzten Kräften für die professionelle Zusammenarbeit und weist darauf hin, wie wichtig funktionierende Rauchwarnmelder in Wohnungen sind, um im Ernstfall frühzeitig gewarnt zu werden.

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