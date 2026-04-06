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Feuerwehr Bochum

FW-BO: Brandausbreitung in Lagerhalle verhindert

Bochum (ots)

Um 03:09 Uhr löste die automatische Brandmeldeanlage eines Gewerbebetriebes in Wattenscheid aus. Daraufhin wurde die Feuer- und Rettungswache Wattenscheid alarmiert.

Nach der ersten Erkundung stellten die Einsatzkräfte einen Brand in einer angrenzenden Zelthalle fest. Daraufhin wurde eine Alarmstufen-Erhöhung vorgenommen und weitere Löschzüge an die Einsatzstelle entsendet. Durch einen schnellen Löschangriff konnte der Brand aber auf den Entstehungsort begrenzt werden, sodass ein Vollbrand des Objekts verhindert werden konnte. Aufgrund der Rauchentwicklung waren umfangreiche Lüftungsmaßnahmen erforderlich, um die betroffene und eine angrenzende Zelthalle rauchfrei zu machen. Hierzu kamen Hochleistungslüfter zum Einsatz. Personen kamen bei dem Einsatz nicht zu Schaden.

Rückfragen bitte an:

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Feuerwehr Bochum
Pressestelle
E-Mail: feuerwehr-pressestelle@bochum.de
Telefon: +49 (0)234 9254-978
Verfasser: Thomas Lindemann
https://www.bochum.de/Feuerwehr

Original-Content von: Feuerwehr Bochum, übermittelt durch news aktuell

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