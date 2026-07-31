Polizei Essen

POL-E: Essen: Unbekannte entwenden EC-Karte und setzen sie mehrfach ein - Fotofahndung

Essen (ots)

45309 E.-Schonnebeck:

Am 19. Februar dieses Jahres entwendeten zwei bislang unbekannte Männer die EC-Karte einer 60-jährigen Essenerin. Anschließend setzten sie die Karte bei mehreren Einkäufen ein. Die Polizei sucht die beiden Männer nun mit Bildern einer Überwachungskamera.

Gegen 18 Uhr entwendeten die beiden Männer die EC-Karte der 60-Jährigen in einem Lebensmittelmarkt in der Karl-Meyer-Straße. Im Anschluss tätigten sie mit der Karte mehrere Einkäufe in verschiedenen Geschäften.

Die Bilder der Tatverdächtigen finden Sie unter folgendem Link:

https://polizei.nrw/fahndung/211643

Falls Sie Angaben zu den Tatverdächtigen machen können, melden Sie sich bitte telefonisch unter 0201/829-0 oder per Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de bei der Polizei. /ruh

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