Polizei Essen

POL-E: Essen: Unbekannte Frau stiehlt Smartphone und entsorgt es in Mülltonne - Fotofahndung

Essen (ots)

45149 E.-Haarzopf: Am 4. Juli letzten Jahres stahl eine unbekannte Frau das Mobiltelefon eines damals 16-Jährigen in einem Supermarkt an der Hatzper Straße. Kurz nach der Tat warf sie es in eine Mülltonne auf dem dortigen Parkplatz. Die Polizei sucht mit Fotos nach der Unbekannten.

Gegen 14:40 Uhr befand sich der Essener im Kassenbereich des Supermarkts und legte sein Smartphone dort ab. Während die unbekannte Tatverdächtige ihre Einkäufe einräumte, nahm sie das vergessene Mobiltelefon und verließ den Supermarkt. Als der damals 16-Jährige die Dame zweimal ansprach und jeweils nach dem Handy fragte, behauptete sie, dieses nicht zu besitzen und fuhr anschließend mit ihrem Pkw vom Parkplatz. Das Smartphone konnte kurze Zeit später in einer nahegelegenen Mülltonne aufgefunden und dem Essener ausgehändigt werden.

Die Unbekannte wurde jedoch von einer Videoüberwachung gefilmt. Mit Bildern sucht das Kriminalkommissariat 34 nach der Tatverdächtigen.

Die Fotos können Sie unter folgendem Link abrufen: https://polizei.nrw/fahndung/211547

Zeugen, die Hinweise auf die Unbekannte geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de bei der Polizei Essen zu melden. /RB

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