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Polizei Essen

POL-E: Essen: Radfahrer stürzt und verletzt sich schwer - Zeugen gesucht

Essen (ots)

45138 E.-Huttrop: Ein Pedelecfahrer wurde bei einem Sturz am Donnerstagabend (30. Juli) auf der Moltkestraße schwer verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr der Fahrradfahrer, ein 70-jähriger Essener, gegen 22:17 Uhr auf dem Radstreifen der Moltkestraße in Richtung Steeler Straße, als er in Höhe der Hausnummer 98 mit einem geparkten Auto kollidierte und stürzte. Zeugen fanden den schwerverletzten Mann und kümmerten sich bis zum Eintreffen der Rettungskräfte um ihn. Der 70-Jährige kam in ein Krankenhaus.

Die Polizei sucht Zeugen: Wer hat den Unfall beobachtet oder kann weitere Angaben machen? Hinweise bitte telefonisch an 0201/829-0 oder per Mail hinwei-se.essen@polizei.nrw.de. /aro

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr
Pressestelle
Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)
Fax: 0201-829 1069
E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

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Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell

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