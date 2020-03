Polizei Essen

POL-E: Essen: Motorradfahrer kollidiert mit Bus und verletzt sich schwer - Verkehrskommissariat ermittelt

Essen (ots)

45276 E.-Steele: Ein 66-jähriger Motorradfahrer ist am heutigen Tag (Dienstag, 17. März, 9:53 Uhr) mit einem Bus der Verkehrsbetriebe auf der Krayer Straße, Ecke Steeler Platz kollidiert. Bei dem anschließenden Sturz zog sich der Mann schwere Verletzungen zu. Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr der Kradfahrer die Krayer Straße in Richtung Steeler Straße. An der Einmündung zum Steeler Platz, aus dem die Busse vom Busbahnhof losfahren, kollidierten der Kradfahrer und der anfahrende Bus. Möglicherweise missachtete der Kradfahrer die für ihn rotlichtzeigende Ampel. Rettungskräfte transportierten den 66-Jährigen in ein Essener Krankenhaus, wo er stationär verbleiben wird. Die Beamten stellten das Motorrad sicher. Zeugen, die den Unfall oder die Ampelschaltung zum Unfallzeitpunkt beobachtet haben werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0201/829-0 beim zuständigen Verkehrskommissariat zu melden. (ChWi)

