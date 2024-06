Polizei Aachen

POL-AC: Drei Verletzte nach Auffahrunfall

Aachen / Stolberg (Rhld.) (ots)

Eine 78-jährige Pkw-Fahrerin aus Stolberg fuhr am Sonntag (09.06.2024) gegen 15:00 Uhr auf der Aachener Straße von Büsbach in Richtung Freund. Am Abzweig Obersteinstraße bemerkte sie plötzlich einen Aufprall, als der Wagen eines 56 Jahre alten Aacheners auffuhr. Während die Dame ihr Fahrzeug problemlos anhalten konnte, verlor der Mann durch den Zusammenstoß die Kontrolle über sein Gefährt. Er schleuderte nach links von der Fahrbahn, streifte einen Stromverteilerkasten, querte die Straße "Elgermühle" und landete schließlich in einem Gartengrundstück.

Die Stolbergerin und ihr 85-jähriger Beifahrer erlitten nur leichte Verletzungen. Sie und ihr Fahrzeug wurden durch Angehörige abgeholt. Der Unfallverursacher musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Dort wird er die Nacht zur Beobachtung verbringen müssen. Sein Cabrio erlitt einen Totalschaden und konnte nur noch mit einem Abschleppdienst geborgen werden.

Für die Anwohner der Elgermühle bedeutete der Unfall einen mehrstündigen Stromausfall. Der Verteilerkasten musste durch das zuständige Versorgungsunternehmen repariert werden.

Der entstandene Schaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt. Größere Verkehrsstörungen blieben aus.

