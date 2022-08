Polizei Aachen

POL-AC: Verkehrskontrollen in der Eifel: Viele Auto- und Motorradfahrer waren wieder zu schnell unterwegs

Nordeifel (ots)

Der Verkehrsdienst der Aachener Polizei hat gestern (14.08.2022) wieder Kontrollen in der Eifel durchgeführt.

Die Geschwindigkeit der Motorräder und Autos wurde zwischen 7 und 15 Uhr unter anderem auf der Grünentalstraße in Fahrtrichtung Dedenborn in Monschau-Hammer gemessen. Außerdem gab es Kontrollen In Simmerath: auf der Jägerhausstraße in Fahrtrichtung Raffelsbrand, auf der L 166 in Fahrtrichtung Rurberg und auf der L 128 (Streckenverbot).

Insgesamt wurden 780 Fahrzeugen gemessen. Davon waren 316 mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs. Es gab 213 Verwarngelder (davon 28 Motorräder) und 103 Ordnungswidrigkeitsanzeigen (davon 26 Motorräder). Fünf Motorradfahrer müssen jetzt mit einem Fahrverbot rechnen.

Ein Motorradfahrer aus Köln wurde mit 111 Stundenkilometern, ein Autofahrer aus Monschau mit 87 Stundenkilometern geblitzt (bei jeweils erlaubten 50 km/h).

Im Bereich Monschau wurden außerdem Lärmmessungen bei Motorrädern durchgeführt - ohne Beanstandungen.

Die Aachener Polizei wird auch in Zukunft regelmäßig Verkehrskontrollen in der Eifel durchführen. (sk)

