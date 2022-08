Polizei Aachen

POL-AC: Pkw-Fahrer flüchtet nach Verkehrsunfall

Simmerath (ots)

Am Samstagnachmittag kam es in Simmerath auf der Jägerhausstraße zwischen Waldsiedlung und Raffelsbrand gegen 14:30 Uhr zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Nach ersten Erkenntissen befuhr ein 33jähriger Pkw-Fahrer aus Simmerath die Jägerhausstraße in Fahrtrichtung Raffelsbrand. Ein 39jährige Motorradfahrer aus Langerwehe beabsichtigte den Pkw zu überholen, dabei kam es aus bislang ungeklärten Gründen zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Dadurch wurde der Motorradfahrer schwer, jedoch nicht lebensgefährlich verletzt. Der Pkw-Fahrer entfernte sich vermutlich fußläufig vom Unfallort, ohne sich um den schwerverletzten Motorradfahrer zu kümmern. Der Motorradfahrer wurde mittels Rettungshubschrauber ins Uniklinikum Aachen verbracht. Durch die eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte der flüchtige Pkw-Fahrer unverletzt in Simmerath angetroffen werden. Während der Unfallaufnahme wurde die Jägerhausstraße weiträumig abgesperrt. Die Ermittlungen dauern an. (Hoh.)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell