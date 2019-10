Polizei Aachen

POL-AC: Untersuchungshaft angeordnet

Aachen (ots)

Die nach dem Raub am Dienstag festgenommenen Tatverdächtigen (siehe unsere Meldung vom 16.10.2019 um 15.35 Uhr) wurden gestern dem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete die Untersuchungshaft gegen die drei Männer im Alter von 20, 25 und 26 Jahren an. (am)

