Polizei Braunschweig

POL-BS: Einbrüche im Stadtgebiet

Braunschweig (ots)

Braunschweig

31.07. - 02.08.26 (Freitag bis Sonntag)

Einzelhandelsgeschäfte betroffen

Bereits nach Beginn der Ferien und der damit einsetzenden Urlaubszeit berichteten wir von steigenden Fallzahlen im Bereich der Einbruchdiebstähle. Diesen aktuellen Trend müssen wir nach wie vor feststellen.

Am vergangenen Wochenende suchten Einbrecher allerdings auch Einzelhandelsgeschäfte im Stadtgebiet von Braunschweig auf. Insgesamt meldeten sich sieben Beschäftigte oder Inhaber von Bäckereien, Lebensmittelgeschäften, Sanitätshäusern oder Medizinischen Praxen. Die Täter gelangten jeweils durch Gewalteinwirkung auf Türen oder Fenster von außen in die Geschäftsräume. Hier durchwühlten sie die Räumlichkeiten und entwendeten mitunter die Inhalte von Kassen und Tresoren. Ein Gesamtschaden kann bislang noch nicht in Gänze beziffert werden. Die Tatorte wurden durch den Kriminaldauerdienst aufgenommen, die Ermittlungen werden durch unser zuständiges Fachkommissariat geführt.

Wie Haus- und Wohnungsbesitzer oder Mieter, können sich auch Inhaber und Verantwortliche von Geschäften und Betrieben bei der Polizei über die Sicherung ihrer Gebäude und Räumlichkeiten informieren. Unsere Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle ist unter der Mailadresse praevention@pi-bs.polizei.niedersachsen.de erreichbar.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell