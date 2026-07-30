Polizei Braunschweig

POL-BS: Zeugenaufruf - Hundebiss

Braunschweig (ots)

Goslarsche Straße, 28.07.2026, 23:00 Uhr

Frau von Hund im Gesicht verletzt

Am späten Abend des vergangenen Dienstags kam es in der Goslarschen Straße zu einer fahrlässigen Körperverletzung. Eine 28-Jährige saß zum Rauchen auf dem Gehweg, als sie unvermittelt von einem schwarzen Schäferhund angegangen wurde. Dadurch wurde sie an den Armen und im Gesicht verletzt. Der männliche Halter des Hundes unterband zwar Weiteres, floh aber anschließend unverrichteter Dinge in Richtung Rudolfplatz. Die Frau musste durch den Rettungsdienst behandelt werden.

Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen des Vorfalls und Hinweisen auf den Hund und seinen Halter. Wer etwas beobachtet hat, wird gebeten sich im Polizeikommissariat Mitte unter 0531-476 3115 zu melden.

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