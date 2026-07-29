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Polizei Braunschweig

POL-BS: Zeugenaufruf - Schockanruf

Braunschweig (ots)

Volkmarode, 24.07.2026, 11:00 Uhr

Trickbetrüger erbeuten hohe Summe Bargeld

Am vergangenen Freitag wurde eine 83-jährige Braunschweigerin Opfer von Trickbetrügern. Durch einen bislang unbekannten Anrufer wurde ihr vorgespiegelt, dass ihre Tochter einen schweren Unfall verursacht hat und für ihre Freilassung eine hohe Kaution erforderlich ist. Dazu melde sich am Telefon zunächst eine weinerliche weibliche Stimme, die das Gespräch sofort an einen vermeintlichen Staatsanwalt weitergab. Dieser fragte nach Bargeld oder anderen Sachwerten, mit denen die Kaution beglichen werden kann. Während das Gespräch von Seiten der Täter aufrechterhalten wurde, legte die Frau eine fünfstellige Bargeldsummer vor der Tür ab, die schließlich von einem unbekannten Mann abgeholt wurde. Der Betrug stellte sich um Nachgang heraus und die Dame erstattete Anzeige.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Abholer geben können. Wer in der Mittagszeit zwischen dem Rewe-Center und der HEM-Tankstelle Beobachtungen gemacht hat oder verdächtige Personen wahrgenommen hat, wird gebeten sich beim Kriminaldauerdienst unter 0531-476 2516 zu melden.

Der Abholer wird wie folgt beschrieben: 35-40 Jahre, 1,65m groß, kräftig, Langarmshirt und Jeans, Mütze.

Rückfragen bitte an:

Polizei Braunschweig
PI Braunschweig, Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0531/476-3032, -3033 und 3034
E-Mail: pressestelle@pi-bs.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei-braunschweig.de

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell

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