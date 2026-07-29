Polizei Braunschweig

POL-BS: Zeugenaufruf - Störung des öffentlichen Friedens am Dienstag

Braunschweig (ots)

Watenbüttel, 28.07.2026

Polizei sucht unbekannten Zeugen

Am gestrigen Tag kam es in Watenbüttel zu einem größeren Polizeieinsatz, über den bereits berichtet wurde: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11554/6323099

Ermittlungen in diesem Zusammenhang ergaben, dass ein Kunde des Marktes die Aussagen des Tatverdächtigen zu dem platzierten Gegenstand mitbekommen haben könnte. Die männliche Person, die mutmaßlich auf den Namen "Piet" hört, befand sich zu diesem Zeitpunkt an der Kasse des Supermarktes.

Das Polizeikommissariat Nord ersucht diesen Zeugen nun, sich telefonisch unter der 0531-476 3315 zu melden.

Weitere Zeugen, die gegebenenfalls etwas von der Aussage des Tatverdächtigen mitbekommen haben, werden ebenfalls gebeten sich unter der o.a. Rufnummer zu melden.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell