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Polizei Braunschweig

POL-BS: Zeugenaufruf - Drogenfund nach Verfolgungsfahrt

Braunschweig (ots)

A 391, 31.07.2026, 11:20 Uhr

Zeugin kann flüchtiges Fahrzeug feststellen

Am späten Freitagvormittag beabsichtigen zivile Beamte einen VW auf der Autobahn 391 zu kontrollieren. Der Pkw folgte dem Polizeifahrzeug zunächst in die Ausfahrt der Anschlussstelle Weststadt, beschleunigte jedoch und entzog sich auf der Autobahn der Kontrolle. Eine Zeugin, der von der Fahrweise des Flüchtenden gefährdet wurde, konnte dem Fahrzeug an der AS-Gartenstadt folgen und die Polizei über den Standort informieren.

Schließlich konnte durch weitere hinzugezogene Polizeibeamte das Fahrzeug und der Fahrzeugführer kontrolliert werden. Dabei wurden im Fahrzeug sowohl Betäubungsmittel als auch eine Schreckschusswaffe gefunden. Zudem gab es Anhaltspunkte, dass der Mann auch unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Der 28-jährige Fahrer muss sich jetzt in Verfahren wegen Illegalem Kraftfahrzeugrennen, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Fahren unter dem Einfluss berauschender Mittel und Verstoß gegen das Waffen- und Betäubungsmittelgesetz verantworten.

Die Autobahnpolizei sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, die von der Fahrweise des flüchtenden VW Golf gefährdet wurden, ausweichen oder bremsen mussten. Sie werden gebeten, sich unter 0531-476 3715 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Braunschweig
PI Braunschweig, Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0531/476-3032, -3033 und 3034
E-Mail: pressestelle@pi-bs.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei-braunschweig.de

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell

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