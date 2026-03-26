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Polizei Braunschweig

POL-BS: Verkehrsstreitigkeiten münden in Messerangriff

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Saarstraße

19.03.26, 20.30 Uhr

Couragierter Zeuge greift ein

Am Abend des vergangenen Donnerstagssind zwei Autofahrer auf der Saarstraße aufgrund von Verkehrsstreitigkeiten aneinandergeraten. Nach zunächst verbalen Streitigkeiten geriet man schnell in eine körperliche Auseinandersetzung. Plötzlich zog einer der Beteiligten ein Messer und wirkte mit diesem auf seinen Kontrahenten ein, so dass dieser u.a. an Kopf und Hals verletzt wurde.

Ein Zeuge, der das Szenario beobachtete, griff daraufhin couragiert ein, brachte den Täter zu Boden und fixierte ihn. Während er den Mann am Boden festhielt, verständigte er die Polizei.

Die so dann eintreffenden Beamten nahmen den 33-jährigen Täter fest und kümmerten sich mit weiteren Ersthelfern um die Wundversorgung des 39-jährigen Opfers bis zum Eintreffen einer Rettungswagenbesatzung. Im Krankenhaus wurden die Verletzungen des Mannes als nicht lebensbedrohlich diagnostiziert.

Der Tatort wurde durch den Kriminaldauerdienst aufgenommen. Gegen den 33-jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes eingeleitet. Darüber hinaus wurde festgestellt, dass er unter dem Einfluss von Alkohol und möglicherweise Betäubungsmitteln stand.

Am 20.03. wurde er auf Antrag der Staatsanwaltschaft in Untersuchungshaft genommen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Braunschweig
PI Braunschweig, Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0531/476-3032, -3033 und 3034
E-Mail: pressestelle@pi-bs.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei-braunschweig.de

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell

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