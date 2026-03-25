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Polizei Braunschweig

POL-BS: Festnahme eines Räubers - gute Zusammenarbeit führt zu schnellem Ermittlungserfolg

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Innenstadt

23.03.2026

62-jähriger Mehrfachtäter befindet sich in U-Haft

Wie bereits im Rahmen eines Zeugenaufrufs berichtet, kam es am 09.03.2026 zu einem schweren Raubüberfall auf einen Blumenladen am Steinweg. Am Donnerstag, den 19.03.2026, ereignete sich ein weiterer Raubüberfall auf ein Ladengeschäft in der Braunschweiger Innenstadt. In beiden Fällen bedrohte ein zunächst unbekannter Mann die Kassiererinnen mit einem Cuttermesser und forderte die Herausgabe von Bargeld. Anschließend flüchtete der Täter jeweils unerkannt mit einer Beute im dreistelligen Bereich. Unverzüglich eingeleitete Ermittlungen durch den Zentralen Kriminaldienst führten auf Grundlage der Opferbeschreibungen unter anderem zur Erstellung eines Phantombildes sowie zur Sicherung von Videoaufzeichnungen in Tatortnähe. Durch den Abgleich der Täterbeschreibungen und der Tatbegehung konnte ein Zusammenhang zwischen den Taten festgestellt werden. Am Montag gelang es der Verfügungsgruppe des Polizeikommissariats Mitte, den 62-jährigen Tatverdächtigen anhand eines Fahndungsbildes in der Wilhelmstraße zu identifizieren und vorläufig festzunehmen. Bei der Festnahme wurde zudem das mutmaßliche Tatmittel sichergestellt. Der Beschuldigte wurde einer Haftrichterin vorgeführt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Braunschweig wurde Untersuchungshaft gegen den Mann erlassen. Die Ermittlungen dauern an, insbesondere im Hinblick auf eine weitere Tat. Hier steht der 62-Jährige im dringenden Verdacht, eine Tasche mit den Wocheneinnahmen einer Gaststätte entwendet zu haben.

Rückfragen bitte an:

Polizei Braunschweig
PI Braunschweig, Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0531/476-3032, -3033 und 3034
E-Mail: pressestelle@pi-bs.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei-braunschweig.de

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell

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