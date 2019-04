Polizei Braunschweig

POL-BS: Einbruch in Autowerkstatt - Täter entwenden Transporter, um das Diebesgut mitnehmen zu können

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Dibbesdorf 02./03.04.2019

Die Täter entwendeten in der Nacht Fahrzeugschlüssel, zahlreiche Werkzeuge und Autoreifen sowie den Transporter eines Kunden.

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag versuchten die bislang Unbekannten durch eine Falttür in eine Kfz-Werkstatt in Dibbesdorf zu gelangen. Weil ihnen dies zunächst nicht gelingen wollte, schlugen sie ein Sprossenfenster ein und kamen so in das Gebäude hinein.

Sie durchwühlten sämtliche Arbeits- und Aufenthaltsräume und nahmen fast alle Werkzeuge, einen neuwertigen Laptop zum Auslesen der Fahrzeugdaten sowie fünf Sätze Fahrzeugreifen mit. Schlüssel zu Kundenfahrzeugen nahmen die Täter ebenfalls mit, die dazugehörigen Autos blieben allerdings vor Ort und wurden nicht gestohlen.

Nur ein Kundenfahrzeug konnten die Täter offensichtlich gut gebrauchen. Sie entwendeten einen Opel Movano mit der Aufschrift einer Elektrofirma und nutzten diesen vermutlich zum Abtransport ihrer Beute.

Die Polizei ermittelt nun wegen Einbruchsdiebstahls.

