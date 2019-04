Polizei Braunschweig

POL-BS: Autoaufbrecher unterwegs - BMW das Ziel

Braunschweig (ots)

03.04.2019, 00.10 - 08.00 Uhr Braunschweig, Schwarzer Berg

Autoaufbrecher waren in der Nacht zu Mittwoch im Stadtteil Schwarzer Berg unterwegs.

Zunächst meldete sich ein 63-jähriger Mann am Mittwochmorgen bei der Polizei. Er hatte sein Fahrzeug in der Nacht ordnungsgemäß am Sielkamp zum Parken abgestellt. Als er morgens zum Auto zurückkehrte, stellte er eine eingeschlagene Scheibe fest. Offensichtlich war bei ihm aber nichts entwendet worden. Die Täter brachen ihr Vorhaben offensichtlich aus unbekannten Gründen ab.

Wesentlich schlechter erging es einem 28-Jährigen, dessen Fahrzeug geparkt auf dem Sielkamp stand. Autoaufbrecher waren über Nacht auf unbekannte Weise in den Wagen gelangt. Hier entwendeten sie das Multifunktionslenkrad, das Navigationsgerät und die Armatureneinheit. Der Wert des Diebesgutes wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:



Polizei Braunschweig

PI Braunschweig, Öffentlichkeitsarbeit



Telefon: 0531/476-3032 und -3033

Fax: 0531/476-3035

E-Mail: pressestelle@pi-bs.polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei-braunschweig.de

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell