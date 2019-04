Polizei Braunschweig

POL-BS: Radfahrerin stürzte ohne Fremdverschulden und verletzte sich

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Innenstadt 02.04.2019, 21.36 Uhr

Alkohol war der Grund, warum sich die Frau nicht mehr sicher auf ihrem Fahrrad halten konnte.

Eine 46-jährige Frau fiel beim Radfahren zu Boden und zog sich eine Verletzung im Gesicht zu. Zeugen eilten der Frau zu Hilfe und gaben der Polizei gegenüber an, dass die Frau bei ihrem Sturz nur alleinbeteiligt war.

Die verwaschene Aussprache und der unsichere Gang waren für die Polizei ein deutliches Anzeichen dafür, dass die Radfahrerin zu viel Alkohol getrunken hatte. Weil die Frau selbst nicht mehr dazu in der Lage war, schloss die Polizei das Fahrrad vor Ort an einem Fahrradständer an und begleitete sie in die Polizeiwache.

Hier führten die Beamten mit der Radfahrerin einen Atemalkoholtest durch, der einen Wert von über 2 Promille ergab. Somit mussten sie der Frau eine Blutprobe entnehmen lassen und fertigten eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Die 46-Jährige wurde schließlich von ihrem Mann in der Wache abgeholt.

