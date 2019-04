Polizei Braunschweig

POL-BS: Kontrollen auf der Autobahn - Schwerpunkt Ablenkung

Braunschweig (ots)

02.04.2019, 13.00 - 20.30 Uhr Braunschweig, Autobahnen im Zuständigkeitsbereich

Beamtinnen und Beamte des Autobahnpolizeikommissariates Braunschweig führten gestern Nachmittag mobile Kontrollen mit Schwerpunkt Ablenkung auf den Autobahnen der Region durch.

Bei erkannten Verstößen wurden die Fahrzeugführer und ihre Wagen im Anschluss einer weiteren Kontrolle unterzogen.

Gleich in 15 Fällen musste eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen der Handynutzung geschrieben werden. Ein 26-jähriger Sattelzugführer fiel dabei besonders negativ auf. Während er sein Gespann mit den Unterarmen lenkte, hielt er in der einen Hand das Telefon und in der anderen eine Zigarette.

Zur Senkung der Unfallzahlen werden auch in den kommenden Wochen unregelmäßig Kontrollen mit unterschiedlichen Schwerpunkten durchgeführt. In dieser Woche werden beispielsweise weitere Kontrollen mit dem Schwerpunkt Geschwindigkeit durchgeführt.

