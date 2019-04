Polizei Braunschweig

POL-BS: Polizeidirektion Braunschweig und Polizeiinspektion Magdeburg unterzeichen Vertrag zur gemeinsamen Kriminalitätsbekämpfung

Bild-Infos

Download

Braunschweig (ots)

Grundlage für die Zusammenarbeit zwischen der Polizeiinspektion Magdeburg und der Polizeidirektion Braunschweig ist seit heute eine Kooperationsvereinbarung, die Polizeipräsident Michael Pientka und der Leiter der Polizeiinspektion Magdeburg Tom-Oliver Langhans unterzeichnet haben.

In der Vergangenheit gab es zwischen den Polizeibehörden immer wieder gemeinsamen Aktivitäten im Bereich der Kriminalitätsbekämpfung so zuletzt mit länderübergreifenden Kontrolltagen zur Bekämpfung des Wohnungseinbruchdiebstahls am 26.03.2019 oder bei der Förderung der Verkehrssicherheit mit der länderübergreifenden Aktion "Sicher durch den Harz".

"Eine über die eigenen Zuständigkeitsbereiche hinausgehende, gemeinsame Polizeiarbeit bildet die Basis für eine erfolgreiche Kriminalitätsbekämpfung und eine bessere Verkehrssicherheitsarbeit im Braunschweiger Land und in Sachsen-Anhalt. Vor dem Hintergrund der umfangreichen Umorganisation der Polizei Sachsen-Anhalt, freue ich mich, dass auch die neuen Verantwortungsträger der Polizei aus Magdeburg besonderen Wert auf die Fortführung der guten Zusammenarbeit mit uns legen. Ich bin mir sicher, dass wir heute eine gemeinsame Kooperationsvereinbarung unterzeichnen konnten, die künftig unsere Zusammenarbeit im operativen Bereich festigen wird und wir gemeinsam weitere Sicherheitsgewinne für unsere Bürgerinnen und Bürger erzielen werden", erläutert Polizeipräsident Michael Pientka den Hintergrund der Kooperation.

Rückfragen bitte an:



Polizei Braunschweig

PD Braunschweig, Öffentlichkeitsarbeit



Telefon: 0531/476-1004, 1041 und 1042

Fax: 0531/476-3035

E-Mail: pressestelle@pd-bs.polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei-braunschweig.de

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell