POL-HWI: 82-Jährigen fährt unter Alkohol

Lübow (ots) - Am 10. November, 18:50 Uhr, informierte ein Autofahrer die Polizei in Wismar darüber, dass er soeben beobachtet habe, wie ein vor ihm fahrender Pkw auf der L102, zwischen den Ortschaften Schimm und Lübow, eine Leitplanke touchiert habe und einfach weitergefahren sei. Der Hinweisgeber folgte dem Fahrer bis zu einem kleinen Ort in der Gemeinde Lübow. Von dort lotste er die Polizeistreife zum Abstellort des Unfallfahrzeugs. Weitere Ermittlungen der Polizei vor Ort hinsichtlich des Fahrers führten zu einem 82-jähren Mann. Da dieser einen augenscheinlich alkoholisierten Eindruck machte, boten sie ihm einen entsprechenden Test an. Das Ergebnis von 1,69 Promille zog eine Blutprobenentnahme und die Sicherstellung des Führerscheins des 82-Jährigen nach sich. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Der entstandene Gesamtschaden belief sich auf 1.500 EUR.

