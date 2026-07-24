Polizei Bochum

POL-BO: Trio beraubt zwei Jugendliche - Polizei bittet um Hinweise

Bochum (ots)

Geschlagen und beraubt wurden zwei 15-Jährige am Donnerstagabend, 23. Juli, in Bochum-Westenfeld. Die Kripo fahndet nach drei Tatverdächtigen und bittet um Hinweise.

Die beiden Jugendlichen aus Datteln und Recklinghausen waren gegen 22.50 Uhr an der Fritz-Reuter-Straße unterwegs, als sie in Höhe der Hausnummer 11 von drei bislang unbekannten Tatverdächtigen angegangen wurden. Sie schlugen einen der beiden 15-Jährigen, sprühten dem anderen Pfefferspray ins Gesicht und entwendeten eine Bauchtasche. Anschließend flüchtete das Trio.

Die Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben:

1. ca. 1,85 m groß, breite Statur, schwarze Haare (zu einem Zopf gebunden), schwarz-weißes T-Shirt, Kappe

2. ca. 1,65 m groß, breite Statur, weißes T-Shirt

3. 16 bis 18 Jahre alt, ca. 1,75 m groß, rötlicher Bart, schwarze Hose, schwarze Lederhandschuhe, schwarze "Nike"-Weste, schwarze-neongrüne Jacke, schwarze Kappe

Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet unter den Rufnummern 0234 909-8405 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell