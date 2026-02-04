PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verlust des PKW nach Cannabiskonsum

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 04.02.2026 um 08:30 Uhr konnte ein 29-Jähriger aus Neustadt/W. mit seine Peugeot in der Landauer Straße in 67433 Neustadt/W. einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Hierbei konnte festgestellt werden, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Cannabis steht. Daher musste dieser im weiteren Verlauf eine Blutprobe abgeben. Da dieser bereits Mitte Januar 2026 im Zuständigkeitsbereich der Polizei Edenkoben ebenfalls wegen einer Fahrt unter Cannabiseinfluss in Erscheinung trat, wurde dessen Fahrzeug mit dem Ziel der Einziehung/ Verwertung sichergestellt. Nun kommt auf den Mann erneut ein Ordnungswidrigkeitenverfahren zu. Zudem wird die Fahrerlaubnisbehörde informiert.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße

Roth, POK

Telefon: 06321-854-0
E-Mail: pineustadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

