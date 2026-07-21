Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Verkehrsunfallflucht
Wilhelmshaven (ots)
Am 20. Juli 2026, zwischen 14 und 14:30 Uhr, wird im Bereich der Menkestraße in Schortens, auf Höhe der Eisdiele "Eiscafé Dolce Vita, ein in der dortigen Parkbucht geparkter Pkw (BMW Mini Cooper in Orange) durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Der Unfallverursacher entfernt sich unerlaubt vom Unfallort, ohne den Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.
Zeugen mit Hinweisen wenden sich bitte unter der Telefonnummer 04461/7449-0 an die Polizei Jever.
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