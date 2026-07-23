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POL-BO: Schon mehr als 100 Jugendliche von der schiefen Bahn geholt: Bochum feiert zehn Jahre "Kurve kriegen"

POL-BO: Schon mehr als 100 Jugendliche von der schiefen Bahn geholt: Bochum feiert zehn Jahre "Kurve kriegen"
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Bochum, Herne, Witten (ots)

Sie helfen Jugendlichen, einen Weg aus der Kriminalität zu finden - seit mittlerweile zehn Jahren ist die Initiative "Kurve kriegen" am Standort Bochum aktiv. Und das mit großem Erfolg: Über 100 Kinder und Jugendliche haben in dieser Zeit eine zweite Chance erhalten.

Die landesweite Präventionsinitiative hilft, kriminalitätsgefährdete junge Menschen zwischen acht und achtzehn Jahren wieder auf die richtige Spur zu bringen. Je jünger die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind, desto besser sind die Chancen, sie von der schiefen Bahn zu holen.

Für Bochum, Herne und Witten arbeitet das "Kurve kriegen"-Team dafür in enger Kooperation mit den örtlichen Jugendämtern, der Jugendgerichtshilfe, dem Jobcenter, Schulen sowie weiteren Netzwerkpartnern zusammen.

Seit dem Start am 1. Juli 2016 hat die Initiative in den drei Städten bereits mehr als 100 junge Menschen unterstützt. Hinter dieser Zahl stehen zahlreiche Gespräche, Krisen, Rückschläge und Erfolge. Das Fundament der Arbeit bilden Beziehungen, die über viele Jahre wachsen und Jugendlichen erstmals ein Gefühl von echter Stabilität vermitteln.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden mit einem bunten Angebot und zielgerichteter Hilfe der Kooperationspartner auf ihrem Weg zurück in die Gesellschaft begleitet. Die Arbeit der pädagogischen Fachkräfte ist vielschichtig. So begleiten sie die Jugendlichen etwa zu Gerichtsterminen und führen Gespräche mit Lehrern und Lehrerinnen, Eltern und Geschwistern. Sie unterstützen bei Bewerbungen, vermitteln Praktika oder helfen dabei, Konflikte frühzeitig zu lösen.

Unterstützung erhält die örtliche Initiative regelmäßig von der Overdyck Jugendhilfe sowie zuletzt durch ein Sponsoring des Leo-Clubs Wanne-Eickel "Dickköppe": So gingen die 5000 Euro Erlös aus dem Cranger Kirmes-Kalender an "Kurve kriegen". Zudem läuft ein Graffiti-Projekt mit einem Lokalen Künstler und Simon Zoller vom VfL Bochum war glaubhafter Botschafter von "Kurve kriegen".

Zehn Jahre "Kurve kriegen" Bochum beweisen: Frühe Hilfe wirkt. Deshalb wird die Arbeit vor Ort mit vollem Einsatz fortgesetzt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Telefon: 0234 909-1027
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

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