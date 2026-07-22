Polizei Bochum

POL-BO: Kind (4) an Haltestelle von E-Scooter-Fahrer erfasst und schwer verletzt

Herne (ots)

Bei einem Unfall am Dienstag, 21. Juli, in Herne ist ein vierjähriges Mädchen von einem 21-jährigen E-Scooter-Fahrer erfasst und schwer verletzt worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen befand sich das Kind aus Duisburg gegen 16.05 Uhr mit einer Angehörigen an einer Bushaltestelle an der Mont-Cenis-Straße. Laut Zeugenaussaugen fuhr zeitgleich ein 21-jähriger Herner mit seinem E-Scooter mit hoher Geschwindigkeit hinter der Haltestelle über den Gehweg und kollidierte ungebremst mit dem Mädchen.

Durch den Zusammenstoß stürzte die Vierjährige und erlitt schwere Verletzungen. Eine Rettungswagenbesatzung brachte sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Während der Unfallaufnahme zeigte sich der 21-Jährige gegenüber den eingesetzten Beamten uneinsichtig, woraufhin zusätzlich eine Mitteilung zur Überprüfung der Eignung des Mannes zum Führen von Kraftfahrzeugen gefertigt wurde.

Die Ermittlungen dauern an.

Der Unfall verdeutlicht, welche schwerwiegenden Folgen die verbotswidrige Nutzung von E-Scootern auf Gehwegen haben kann. Gehwege sind Schutzräume für Fußgängerinnen und Fußgänger, insbesondere für Kinder, ältere Menschen und Personen mit eingeschränkter Mobilität. Wer mit einem E-Scooter den Gehweg befährt und dabei auch noch mit hoher Geschwindigkeit unterwegs ist, gefährdet andere in erheblichem Maße und riskiert schwere Unfälle.

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