PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bochum

POL-BO: Kind (4) an Haltestelle von E-Scooter-Fahrer erfasst und schwer verletzt

Herne (ots)

Bei einem Unfall am Dienstag, 21. Juli, in Herne ist ein vierjähriges Mädchen von einem 21-jährigen E-Scooter-Fahrer erfasst und schwer verletzt worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen befand sich das Kind aus Duisburg gegen 16.05 Uhr mit einer Angehörigen an einer Bushaltestelle an der Mont-Cenis-Straße. Laut Zeugenaussaugen fuhr zeitgleich ein 21-jähriger Herner mit seinem E-Scooter mit hoher Geschwindigkeit hinter der Haltestelle über den Gehweg und kollidierte ungebremst mit dem Mädchen.

Durch den Zusammenstoß stürzte die Vierjährige und erlitt schwere Verletzungen. Eine Rettungswagenbesatzung brachte sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Während der Unfallaufnahme zeigte sich der 21-Jährige gegenüber den eingesetzten Beamten uneinsichtig, woraufhin zusätzlich eine Mitteilung zur Überprüfung der Eignung des Mannes zum Führen von Kraftfahrzeugen gefertigt wurde.

Die Ermittlungen dauern an.

Der Unfall verdeutlicht, welche schwerwiegenden Folgen die verbotswidrige Nutzung von E-Scootern auf Gehwegen haben kann. Gehwege sind Schutzräume für Fußgängerinnen und Fußgänger, insbesondere für Kinder, ältere Menschen und Personen mit eingeschränkter Mobilität. Wer mit einem E-Scooter den Gehweg befährt und dabei auch noch mit hoher Geschwindigkeit unterwegs ist, gefährdet andere in erheblichem Maße und riskiert schwere Unfälle.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Marina Sablic
Telefon: 0234 909-1026
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bochum
Weitere Meldungen: Polizei Bochum
Alle Meldungen Alle
  • 22.07.2026 – 13:22

    POL-BO: Hotelier schlägt Einbrecher in die Flucht: Zeugen gesucht

    Herne (ots) - Nach einem Einbruch in ein Herner Hotel am frühen Mittwochmorgen, 22. Juli, sucht die Kriminalpolizei nach einem Täterduo und bittet um Hinweise. Nach derzeitigem Kenntnisstand verschafften sich zwei Unbekannte gegen 1.40 Uhr gewaltsam Zutritt zur Rezeption eines Hotels an der Straße "Regenkamp". Ein Mitarbeiter (43), der sich zur Tatzeit in einem ...

    mehr
  • 22.07.2026 – 13:07

    POL-BO: Mädchen (8) bei Verkehrsunfall in Langendreer leicht verletzt

    Bochum (ots) - Eine Achtjährige zog sich bei einem Verkehrsunfall am Dienstagvormittag, 21. Juli, leichte Verletzungen zu. Die Bochumerin fuhr gegen 10.30 Uhr mit ihrem Fahrrad auf dem Gehweg der Oberstraße. In Höhe der Hausnummer 57 kam es zur Kollision mit dem Auto eines 37-jährigen Bochumers, der in der Grundstücksausfahrt wartete, um auf die Oberstraße zu ...

    mehr
  • 22.07.2026 – 12:02

    POL-BO: Raubdelikt am Bochumer Hauptbahnhof - Hernerin (25) verfolgt Tatverdächtigen

    Bochum (ots) - Die Kripo ermittelt nach einem Raubdelikt, das sich in den frühen Morgenstunden des heutigen 22. Juli am Bochumer Hauptbahnhof ereignet hat. Eine Hernerin (25) hielt sich gegen 2.30 Uhr im Bereich des Kurt-Schumacher-Platzes auf, als sie von einem bislang unbekannten Mann angesprochen wurde. Der Tatverdächtige sei dann zunehmend aggressiv geworden, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren