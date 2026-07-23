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Polizei Bochum

POL-BO: Radfahrer (70) nach Verkehrsunfall im Krankenhaus

Witten (ots)

Am Mittwoch, 22. Juli, kam es in Witten-Rüdinghausen zu einem Verkehrsunfall. Ein 70-jähriger Radfahrer zog sich dabei schwerste Verletzungen zu.

Nach derzeitigem Stand war ein 61-jähriger Autofahrer aus Witten gegen 10 Uhr auf dem Marktweg unterwegs und beabsichtigte, nach rechts in die Kreisstraße einzufahren.

Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem von links kommenden Radfahrer (70, aus Witten), der zeitgleich die Kreisstraße befuhr und den Einmündungsbereich entlang der abknickenden Vorfahrt passieren wollte.

Bei dem Unfall erlitt der 70-Jährige schwerste Verletzungen. Er wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Marina Sablic
Telefon: 0234 909-1026
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

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