Polizei Bochum

POL-BO: Schwerer Unfall am Kemnader See: Radfahrer nach Ausweichmanöver im Krankenhaus

Bochum (ots)

Am Samstagnachmittag, dem 18. Juli, kam es auf der Oveneystraße in Bochum zu einem Verkehrsunfall. Ein 21-jähriger Radfahrer aus Herne zog sich dabei schwere Verletzungen zu.

Grund für den Unfall war nach aktuellem Kenntnisstand ein Ausweichmanöver: Aufgrund einer Veranstaltung am Kemnader See herrschte erhöhtes Personenaufkommen. Als der Radfahrer auf dem Rad- und Fußgängerweg in Höhe der Hausnummer 69 einem Kind ausweichen wollte, verlor der junge Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte. Zu einem Zusammenstoß zwischen dem Radfahrer und dem Kind kam es nicht.

Der Vater des Kindes verständigte den Rettungsdienst und blieb bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte bei dem Verletzten. Der 21-Jährige wurde anschließend zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Da der Verkehrsunfall erst am 20. Juli bei der Polizei zur Anzeige gebracht wurde, bittet nun das ermittelnde Verkehrskommissariat Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, sich unter 0234 909-5206 zu melden.

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