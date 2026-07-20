Polizei Bochum

POL-BO: Zeugen gesucht: Raubdelikt am Bergbaumuseum

Bochum (ots)

In den frühen Morgenstunden des Sonntag, 19. Juli, ist ein 20-jähriger Mann aus Duisburg Opfer eines Raubüberfalls geworden. Eigentlich hatte er sich über einen Internetchat zu einem Treffen mit einer Person in Bochum verabredet.

Am vereinbarten Treffpunkt Am Bergbaumuseum / Wielandstraße wurde der Mann jedoch gegen 2.40 Uhr von drei männlichen Personen erwartet. Die Täter attackierten ihn und entwendeten seine Geldbörse sowie sein Mobiltelefon. Aufmerksame Zeugen beobachteten die Tat und alarmierten umgehend den Polizeinotruf 110. Die drei Tatverdächtigen flüchteten im Anschluss in unbekannte Richtung.

Alle drei Personen wurden auf ca. 180 cm bis 185 cm geschätzt. Einer der Tatverdächtigen trug ein orangefarbenes T-Shirt, die beiden anderen waren mit weißen T-Shirts bekleidet.

Wer hat zur Tatzeit im Bereich des Bergbaumuseums verdächtige Beobachtungen gemacht oder kann Hinweise zu den flüchtigen Personen geben? Zeugen werden gebeten sich unter 0234 909-8105 (-4441 Kriminalwache) zu melden.

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