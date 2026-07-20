Polizei Bochum

POL-BO: Halskette entwendet: Polizei bittet nach Raubdelikt um Hinweise

Bochum (ots)

Die Kriminalpolizei ermittelt nach einem Raubdelikt, das sich am Sonntag, 19. Juli, in Bochum-Grumme ereignet hat und bittet um sachdienliche Hinweise.

Nach bisherigen Erkenntnissen war eine 60-jährige Fußgängerin aus Bochum gegen 11.05 Uhr auf der Castroper Straße unterwegs, als in Höhe des Planetariums neben ihr ein weißes Auto mit drei unbekannten Personen anhielt. Während der männliche Beifahrer die Seniorin nach dem Weg fragte, griff unvermittelt eine Frau, die sich auf dem Rücksitz befand, durch das geöffnete Fenster nach der Goldkette der Seniorin und riss ihr diese vom Hals. Bei dem Versuch, ihre Kette festzuhalten, wurde die 60-Jährige leicht verletzt.

Anschließend entfernte sich das kriminelle Trio in unbekannte Richtung.

Die tatverdächtige Frau wird beschrieben als circa 35 bis 40 Jahre alt, mit schulterlangen braunen Haaren und einem schmalen Gesicht. Zum Aussehen der beiden Männer, die sich ebenfalls im Auto befunden haben, liegen derzeit keine weiteren Angaben vor.

Wer hat den Vorfall beobachtet oder kann Angaben zu den Tatverdächtigen machen? Die Polizei bittet unter der Rufnummer 0234 909-4441 um Zeugenhinweise.

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