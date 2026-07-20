Polizei Bochum

POL-BO: Kupferdiebe auf frischer Tat ertappt

Bochum (ots)

Auf frischer Tat ertappt wurden zwei Kupferdiebe am Samstagabend, 18. Juli, auf dem ehemaligen Gelände der Deutschen Bundesbank in Bochum.

Ein Zeuge hatte gegen 23.30 Uhr beobachtet, wie zwei dunkel gekleidete Männer mit Rucksäcken in das verlassene Gebäude an der Universitätsstraße / Friederikastraße gingen. Er verständigte die Polizei.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stellte ein Diensthund die mutmaßlichen Kupferdiebe im Gebäude. Die beiden wegen ähnlicher Delikte polizeibekannten Männer (35, ohne festen Wohnsitz und 40, aus Herne) wurden vorläufig festgenommen. Bei der Überprüfung der Personalien stellte sich zudem heraus, dass gegen den Herner ein offener U-Haftbefehl vorliegt.

Bei der Überprüfung des geparkten Autos der beiden Tatverdächtigen stellten die Einsatzkräfte fest, dass gestohlene Kennzeichen an dem Fahrzeug angebracht waren.

Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

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