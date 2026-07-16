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Polizei Bochum

POL-BO: Pedelec-Fahrer (54) bei Alleinunfall schwer verletzt

Bochum (ots)

Bei einem Alleinunfall zog sich ein Pedelec-Fahrer (54, aus Bochum) schwere Verletzungen zu.

Der Bochumer fuhr am Mittwoch, 15. Juli, gegen 21.40 Uhr mit seinem Pedelec auf der Parkstraße. Im Kreuzungsbereich Günnigfelder Straße verlor er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Rad und stürzte. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu.

Eine Rettungswagenbesatzung brachte ihn ins Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen wurde.

Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Mirella Turrek
Telefon: 0234 909-1027
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

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