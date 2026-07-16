Polizei Bochum

POL-BO: E-Scooter-Fahrer (14) weicht Autotür aus und stürzt - Krankenhaus

Bochum (ots)

Schwerer Unfall in Bochum-Wiemelhausen: Ein 14-jähriger E-Scooter-Fahrer wich einer sich öffnenden Autotür aus, stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu. Jetzt wird die beteiligte Autofahrerin gesucht.

Der Vorfall hatte sich am Montag, 13. Juli, zugetragen und ist am Mittwoch, 15. Juli, zur Anzeige gebracht worden. Nach eigenen Angaben war der 14-Jährige gegen 17.10 Uhr auf der Steinkuhlstraße unterwegs, als er in Höhe der Hausnummer 36 einer sich öffnenden Autotür auswich, stürzte und schwer Verletzungen erlitt.

Eine Rettungswagenbesatzung versorgte den verletzten Jugendlichen und brachte ihn in ein Krankenhaus, wo er stationär behandelt wurde. Die beteiligte Autofahrerin entfernte sich, ohne sich um den Verletzten zu kümmern.

So wird die Gesuchte beschrieben: 28-35 Jahre alt, ca. 164 cm groß, schlank, sportliche Statur, dunkle, zusammengebundene Haare; sie trug ein schwarzes Shirt und eine schwarze Leggins.

Das Verkehrskommissariat bittet die Gesuchte sowie Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0234 909-5206 zu melden.

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