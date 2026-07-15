Polizei Bochum

POL-BO: Erneuter Trickbetrug zum Nachteil einer Seniorin: Polizei warnt vor perfider Masche

Witten (ots)

Bereits Angang dieser Woche hat die Polizei Bochum über einen Trickbetrug zum Nachteil einer Bochumer Seniorin berichtet. Nun haben Kriminelle mit der gleichen perfiden Masche erneut zugeschlagen: Diesmal fiel eine Frau (91) aus Witten den Betrügern zum Opfer und verlor ihr Erspartes.

Die Tat ereignete sich am Dienstag, 14. Juli, im Bereich "Sonnenschein" in Witten-Mitte. Nach bisherigen Erkenntnissen erhielt die 91-jährige Wittenerin gegen 12.20 Uhr einen Anruf ihrer vermeintlichen Tochter. Die Anruferin behauptete, sich aufgrund einer schweren Erkrankung auf der Intensivstation eines Krankenhauses zu befinden und dringend einen fünfstelligen Geldbetrag für eine lebensnotwendige Behandlung zu benötigen. Andernfalls, so die Anruferin, würde sie sterben.

Als die Seniorin erklärte, den geforderten Betrag nicht aufbringen zu können, gab die Betrügerin an, das Krankenhaus würde ersatzweise auch Schmuckstücke als Bezahlung akzeptieren. Kurz darauf erschien der angebliche "Chefarzt" an der verabredeten Örtlichkeit und nahm den Schmuck entgegen.

Der Mann wird beschrieben als ca. 55 Jahre, mit kleinerer, korpulenter Statur und dunklen kurzen Haaren.

Wer hat an besagter Örtlichkeit etwas beobachtet? Das ermittelnde Kriminalkommissariat 13 bittet unter der Rufnummer 0234 909-4135 oder -4441 (Kriminalwache) um sachdienliche Hinweise.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

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