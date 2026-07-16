Polizei Bochum

POL-BO: Verkehrsunfall auf der Universitätsstraße: Kradfahrerin schwer verletzt

Bochum (ots)

Eine 24-jährige Kradfahrerin ist bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch, 15. Juli, in Bochum-Querenburg schwer verletzt worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr die 24-jährige Bochumerin gegen 10.10 Uhr mit ihrem Motorrad den mittleren Fahrstreifen der Universitätsstraße in Richtung Innenstadt. Als sie in Höhe des Hustadtrings beabsichtigte auf die linke Spur zu wechseln, kam es zur Kollision mit dem Auto eines 24-jährigen Düsseldorfers, der zeitgleich die linke Spur in gleiche Richtung befuhr.

Durch den Aufprall stürzte die Bochumerin und zog sich schwere Verletzungen zu. Eine Rettungswagenbesatzung brachte sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

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