Polizei Bochum

POL-BO: Verfolgungsfahrt: Polizei stoppt Motorrollerfahrer (17) und nimmt ihn fest

Herne (ots)

Mit Vollgas ist ein 17-jähriger Motorrollerfahrer vor der Herner Polizei geflüchtet. Weit kam er jedoch nicht - nach kurzer Flucht wurde er von den Beamten gestellt.

Am Dienstagabend, 14. Juli, war eine Streifenwagenbesatzung gegen 19.45 Uhr auf der Kurhausstraße auf den 17-Jährigen aufmerksam geworden; dieser war nicht nur zu schnell unterwegs, sondern missachtete auch eine rote Ampel. Als die Polizisten ihn anhalten wollten, gab der Rollerfahrer Vollgas und flüchtete.

Die Beamten nahmen die Verfolgung auf und holten den jungen Herner schließlich am Eickeler Bruch ein, wo er sein Fahrzeug zurückließ, zu Fuß auf die Bahngleise flüchtete und kurz darauf festgenommen werden konnte. Über die Leitstelle ließen die Streifenbeamten die Bahnstrecke für die Folgeermittlungen für einige Minuten sperren.

Bei der Überprüfung des Jugendlichen kam heraus, dass er keinen Führerschein hatte und für den Roller offenbar kein Versicherungsschutz bestand.

Die Beamten schrieben eine Anzeige, das Verkehrskommissariat übernimmt den Fall.

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